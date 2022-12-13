國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。(國泰世華銀行提供)

美國將於今晚公布最新11月消費者物價指數(CPI)，年增率可能進一步降至7.3％；國泰世華銀行今舉辦2023年度全球經濟與市場展望發表，首席經濟學家林啟超預測美升息步調，聯準會15日升息兩碼機會最高，明年2、3月會再各升1碼，利率將達5％至5.25％之間，待通膨更明顯往下走後，聯準會將暫緩升息腳步，他說「美國極可能在明年3至5月結束升息」。

雖然美國明年可能結束升息，不過，林啟超認為，市場結構性問題，如供應鏈重組、能源供給隱憂等，皆難在3、5年間立即有所轉變，加上貨幣政策的遞延效果，企業成本、庫存增加，但訂單變少，使景氣狀況將延遲反應到未來幾季，對於不再QE後的資本市場，復甦狀況可能沒有想像中迅速與樂觀。

林啟超分析，明年上半年是全球景氣下滑最明顯的階段，將有3反轉、3挑戰；林啟超認為，股市下修風險仍在，伴隨通膨、利率、美元指數三大指標迎來反轉，股市氣氛將可望漸進好轉。

至於好轉速度，林啟超指出，取決於三大挑戰，即供應鏈壓力暫緩，但不確定性仍在，其次，全球債務壓力，已無擴大性財政政策支撐空間；第三，有QE的貨幣政策，資本市場撐得起來嗎？

股市方面，林啟超指出，明年初有下修風險，全球及美國進入經濟衰退難以避免，加上股市面臨評價低盤及企業盈餘下修，股市評價須待庫存調整改善後，才有向上的空間。

債市部分，由於美國兩年期公債利率約4.3％，如果資金有短期停泊的需求且風險承受度較低，短債或許是不錯的考量；而長債則更著眼於1年後可能啟動的降息循環，在此趨勢下，美元指數相較今年更顯疲軟。儘管新台幣與美元的利差仍在擴大，林啟超提醒投資人「當心賺了利差而賠了匯差。」