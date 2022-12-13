高爾宣化身最帥天使下凡為情侶吵架當和事佬。（圖／龍大謝音樂提供）

高爾宣第二張創作專輯《JOURNEY》即將在12／15數位上線，全新主打單曲〈Take me〉是整張專輯中唯一的暖心抒情佳作，他為MV化身最帥守護天使下凡解救芸芸眾生疑難雜症，螢幕上成守護暖男的他私底下也把「守護家人朋友」當成人生目標，更藉著這次新專輯《JOURNEY》道出兩年多來歷經風雨後自我成長旅程的體悟。

高爾宣化身最帥天使下凡為情侶吵架當和事佬。（圖／龍大謝音樂提供）

配合新歌〈Take me〉圍繞著暖心氛圍，MV導演安排高爾宣在劇中扮演專門聆聽世人的痛苦悲傷的溫暖天使，他表示：「能夠照顧身邊的家人及朋友，解決他們煩惱，跟和身邊的人成長茁張，一直都是歌手這個工作帶給我最大的成就感。」

高爾宣化身最帥天使下凡為情侶吵架當和事佬。（圖／龍大謝音樂提供）

他以一席英倫紳士裝扮、戴上金框眼鏡帥勁十足，像是上班族的COSPLAY裝扮更顛覆一般大家腦海中既定印象的「天使」模樣，他打趣形容自己是「裝嫩」的上班族，笑說：「妝容配合『天使』風稍嫌粉嫩，讓我有點小彆扭！」提及對上班族的印象，「如果哪一天不當歌手改當上班族，應該會從事金融業相關行業。」他更自曝這幾年一直在學習各式各類的投資，希望賺更多錢讓爸爸媽媽過更好的生活。被問到如果自己是天使最希望有什麼能力？他則表示：「 我希望這個世界沒有病毒和每個人心裡都很富足！

值得一提的是，MV中化身為天使的高爾宣「下凡」的畫面竟是靠著坐在男同事的肩膀上起立蹲下的「超強腰力」完成！高爾宣透露：「導演要我坐在我同事的肩膀上，感覺好像玩騎馬打仗，配合降落動作還不時要求他蹲下再站起來，整個挑戰地心引力不說，這位負責苦力的男同事腰力超強，還被全場女性人員大力稱讚！」

除了藉著新歌〈Take me〉傳達自己想要「守護家人朋友」的人生目標外，高爾宣更透過這次睽違兩年的新專輯《JOURNEY》道出出道至今歷經風雨後自我成長旅程的體悟，藉著新專輯跟自己告白及自省的高爾宣希望把這些歌獻給獻給所有也在經歷人生的過渡期和陪我經歷過我的難關的朋友們，更以12個字箴言跟歌迷們共勉「擁抱大風大浪，總會事過境遷！」他特別分享走過這段旅程的心境：「曾經我覺得自己好像在短短三年體驗過了酸甜苦辣人情冷暖，覺得對未來沒什麼期待，但自從我換個角度去看這一切，我發現還有好多事情我還沒體會！只要我們還沒嚥下最後一口氣，所有的旅程都不會難受！」