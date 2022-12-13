「春不老驛站牛肉麵」裝潢古色古香，展示老闆黃正容過去航海時收藏的各式儀器，讓民眾不僅能品嘗美食，還能拍照打卡、大開眼界。（吳佩蓉攝）

「飛食魚染鹽滷豆花專賣店」為冬山鄉市場裡最文青、活力的小店。（吳佩蓉攝）

經濟部日前公布有「菜市場金馬獎」之稱的樂活名攤評選結果，宜蘭縣的冬山鄉與宜蘭市表現亮眼，分別為「春不老驛站牛肉麵」、「飛魚食染鹽滷豆花」及「吾梅肉號」，皆獲5星殊榮，其中冬山鄉亦為縣內唯一榮獲雙5星的鄉鎮；冬山鄉長林峻輔表示，感謝店家為冬山打造令人驚豔的好味道、展現新風貌。

隱身在市場2樓的「春不老驛站牛肉麵」，曾於2016年、2018年獲3星榮譽，2020年又榮獲4星，去年因疫情停辦，今年再度參賽，直接獲得最高星等「5星樂活名攤」；店內主打清燉、川味牛肉麵，舖上大塊厚實的牛肉，吃起來軟嫩不乾柴，甘甜湯頭讓人口齒留香、意猶未盡。

其店內裝潢古色古香，展示老闆黃正容過去航海時收藏的各式儀器，讓民眾不僅能品嘗美食，還能拍照打卡、大開眼界；老闆娘黃淑芬說，市場明年將拆除重建，獲獎交出好成績，就像是領了畢業證書，也為這市場畫下最完美的句點，未來將在冬山另尋新處，繼續傳承培育下一代航海人才的開店初衷。

另，位在市場1樓的「飛食魚染鹽滷豆花」，曾在2020年獲得4星名攤，今年參賽不負眾望榮獲5星；該店主打手作、使用非基改黃豆的鹽滷豆花，因含水量較低、口感更為綿密；而Q彈白玉湯圓及使用有機豆渣製作的巧克力布朗尼也為饕客所喜愛，整個豆花店應為市場裡最文青的IG打卡點。

而宜蘭市綠九市場獲得5星樂活名攤、號稱全縣最美的豬肉舖「吾梅肉號」，由二代老闆張鈞帝接手後，提升設備、改善外觀，並升級為電子支付服務，加上環境維護上備受評審委員讚許，也是生鮮肉舖裡首次獲此殊榮。

林峻輔表示，冬山市場規模相較於羅東、宜蘭來的小，但持續增加許多有特色的小店，不停挹注新血：這次獲雙5星殊榮，除感謝評審的肯定，更感謝店家為冬山打造令人驚豔的好味道，再次展現冬山市場的新活力、新風貌。