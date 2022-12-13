高雄市2022年第4季開發區土地標售，12/13突然宣布暫緩標售，高雄市地政局表示，正評估開發區發展需求及個別土地條件，並研訂相關作業辧法及投標須知，未來抵費地將採多元方式處分，增加其使用彈性，創造政府、民間雙贏目標。專家認為，暫停標售也算符合大眾期待。

高雄市地政局標售土地期程，原則採「333」制，即固定每3個月（第3、6、9、12月）的第3個星期三，公開辦理土地標售開、決標作業，此一固定機制行之有年，有利於投標人籌措資金及準備相關資料。

第4季開發區土地標售，原定12月21日舉行，13日宣布暫緩標售。高雄市地政局指出，因應中央修法放寬抵費地處分方式，除原有公開標售外，亦得不待清償重劃負擔總費用，即可採標租或設定地上權方式辧理。

高市地政局正評估開發區發展需求及個別土地條件，並研訂相關作業辧法及投標須知，未來抵費地將採多元方式處分，增加其使用彈性。

對此，高雄市建築公會理事長陸炤廷分析，高市府因應中央打炒房政策，從源頭限制土地標售，以免意外引起建商搶標，引來外界對政府貼上帶頭炒高地價、房價的標籤；加上目前立法院已排審《平均地權條例》，暫停標售也算符合大眾期待。

不過，陸炤廷直言，不少中小型建商在央行、政府一連串的打炒房措施後，面臨經營困難，主要是銀行針對土建融的多方限制，建商購地貸款成數變低，加上缺工，營建成本價格維持高檔，很多中小型建商的資金被卡住，受限資金壓力，開始有開發商帶建照轉賣土地，直接在土地價格上獲利了結，預估要在《平均地權條例》政策上路後，明年房市走勢才會呈現明朗。(記者張雅雲/高雄報導)