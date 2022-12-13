指導老師周中祺指出，團隊發現國內古蹟建築管理人力缺乏，為改善此問題，將智慧監測、影像辨識與物聯網技術結合。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

系統偵測災害發生，會立即通知管理人，並自動啟動相關救災措施，除了可以應用在古蹟上，也能當作居家的智慧防災，在過去也曾獲烏克蘭國際發明展金牌的肯定。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學環境工程學系、消防安全學士學位學程師生團隊，以「文化資產防災多元偵測預警決策樹管理系統」、「多功能防災穿戴型自動偵測器」、「多功能運動訓練器」等發明，參加「2022第九屆高雄國際發明暨設計展」，勇奪二金一銀，其中文資防災偵測預警系統受矚目，已取得國內專利。

指導老師周中祺指出，團隊發現國內古蹟建築管理人力缺乏，為改善此問題，將智慧監測、影像辨識與物聯網技術結合，系統偵測災害發生，會立即通知管理人，並自動啟動相關救災措施，除了可以應用在古蹟上，也能當作居家的智慧防災，在過去也曾獲烏克蘭國際發明展金牌的肯定。

外環工系教授陳宜清指導博士生蕭于庭、蘇威印與員榮醫療體系副院長涂川洲合作，開發「多功能防災穿戴型自動偵測器」與「多功能運動訓練器」，針對住家安全、失智長輩走失，忘記關火等等常見居家安全問題，都能透過科技發明設備掌握。

涂川洲表示，這兩項創新發明可以應用在醫療場域或住家，「多功能防災穿戴型自動偵測器」透過裝置與手機連結，提供安全照護。「多功能運動訓練器」則考量到疫情期間長輩減少出門運動，導致肌少症產生，除可以教使用者正確的運動方式，也結合GPS定位，萬一發生跌倒等狀況，會發出通知給家人。

環工系博士生蕭于庭說，台灣將面臨超高齡化社會，因此發明著重社區的銀髮族，因此與員榮醫院合作，進一步了解長輩們的需求，發明是否適某些疾病，很開心能把在學校所學的知識與醫院實務經驗連結，讓發明更符合使用者需求，目前也規劃要申請專利。