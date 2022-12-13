台南市警方拂曉攻堅破獲暴力討債集團。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

28歲的林姓男子涉嫌夥眾暴力討債，台南市警方13日拂曉出擊，兵分四路攻堅，一舉逮獲該集團4名成員，並當場查扣被害人的本票、借據、手銬、刀械及棍棒等事證。全案偵訊後，依組織犯罪條例、強盜、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

今年12月間，市警五分局接獲報案指稱，洪姓男子因債務問題，被林、楊、吳姓男子及1名未成年少年，以外出「喝茶商討」為由強行擄走，隨即在車上搶走洪男的手機控制行動，並威脅他強簽80萬元本票，還帶到外縣市親友處借錢償還未果，又帶回台南市某民宅廁所囚禁，再帶到汽車旅館以手銬控制行動，經囚禁2天才釋放。

警方獲報成立專案小組展開偵辦，為確保被害人及其親友的人身安全，經蒐集相關犯罪事證後，除報請檢方指揮偵辦，也聲請搜索票及拘票，於今天凌晨出動23名警力及4名保大霹靂小組，兵分四路拂曉出擊。

專案小組先到位於南區的林嫌住處攻堅，對方因在睡夢中還來不及反應，就被警方壓制逮捕，當場查獲被害人簽立的本票及相關證據；緊接著，專案小組又陸續在查獲楊嫌、吳嫌及未成年少年等人到案。

警訊中，林嫌等人雖否認暴力討債，辯稱只是催討債務，但警方仍依相關事證，將全案分別移送南檢偵辦，以及台南地院少年法庭審理。

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