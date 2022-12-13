年齡剛過30，正值事業衝刺期的瑄瑄（化名），長期受久咳不癒、胸悶等現象所擾，尤其在清晨時，常因突然喘不過氣而驚醒，睡眠品質大受影響，就醫才發現自己有「氣喘」問題，需規律用藥控制病情。然而，瑄瑄因工作行程繁忙，只要症狀好轉至不影響生活，就常會忘記用藥。

某日夜間她氣喘急性發作，因喘得相當厲害，緊急送醫時已出現呼吸衰竭，所幸在醫護人員及時插管治療後，成功救回一命。佳里奇美醫院內科部副部長暨胸腔內科主治醫師廖光明提醒，氣喘患者病情若無妥善控制，呼吸道會長期處於慢性發炎狀態，一旦接觸到過敏原，或碰上天氣轉變、呼吸道感染等不可抗力因素，都有可能引發氣喘急性發作，甚至因此失去生命。

●十人中即一人 氣喘成最常見慢性病

近年來，台灣氣喘盛行率不斷上升， 2018年出版之《台灣成人氣喘臨床照護指引》中提到，20歲以下兒童及青少年被診斷為氣喘的比例為15.7%；成年人也有10.57% 。而氣喘總人口中，更有約3-5%為死亡率較高之「嚴重氣喘」 ，廖光明醫師說：「嚴重氣喘患者，即便使用高劑量吸入型類固醇及支氣管擴張劑，病情也未必可獲控制，須再接受進一步治療。」

●嚴重氣喘非單一因素造成 生物製劑助對症下藥

嚴重氣喘本身異質性（heterogeneity）高，雖同為嚴重氣喘，但患者病因與適合的治療方式皆不盡相同。除了一般氣喘患者因未遵從醫囑用藥，導致呼吸道產生重塑（airway remodeling）、纖維化，進而惡化成嚴重氣喘之外；另有一類患者是因血液中嗜伊酸性白血球（eosinophil）過多所致。

嗜伊酸性白血球與過敏發炎反應相關，當人體肺部表皮細胞受到刺激，產生第二型發炎反應，便會活化嗜伊酸性白血球、使其增生，引發氣喘急性發作。廖光明醫師指出，過去這類患者除吸入型類固醇及支氣管擴張劑之外，常需同時搭配使用劑量較高之口服類固醇，長期下來，可能導致水牛肩、月亮臉等副作用。

所幸醫學發展持續進步，生物製劑的出現，讓臨床上治療氣喘的武器選擇更加多元，也可協助患者減少口服類固醇的用量。廖光明醫師表示，「若能確實找出適合的患者來接受生物製劑治療，通常只要每個月打一次針，症狀都能大獲改善」。

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