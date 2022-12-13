民進黨台北市立委候選人吳怡農近期話題不斷，其中曾因遲到而挨批，而他今（13）日接受媒體人黃光芹專訪再次遲到，還問道「這是在直播嗎？」。而吳怡農的這項反應讓同是媒體界的一群人十分傻眼，直呼太誇張。

吳怡農今在網路直播節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪，但卻在節目開始9分多鐘後，才抵達現場，並表示「這是在直播嗎？是喔？」黃回應是直播，並提到，以前有來賓讓她等超過一個小時，吳已經算是快了。吳怡農則趕緊道歉，表示「真是對不起」。

對此，有網友在該節目直播聊天室狠酸「本還想說吳怡農是不是又遲到了，結果還真的是」、「遲刻魔」、「這下所有媒體都得罪光了」、「天啊，連直播都不知道」。

而針對此事，媒體人黃揚明今在中天《大新聞大爆卦》提到，自己有主持廣播節目，可以理解有些來賓可能會遲到，但同台的國民黨台北市議員徐巧芯隨即發現，吳怡農到場後所說了「這是在直播嗎？」除了讓徐驚呼，「他（吳怡農）參加的是直播節目都不知道！怎麼會有這種事？」節目主持人馬千惠與前藍委蔡正元也異口同聲的痛批，真的太誇張了，黃揚明則狠酸，真的是你儂我儂。