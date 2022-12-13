卡達世界盃足球賽開打至今，全球粉絲都陷入瘋狂的足球熱潮，而南韓國家代表隊「太極虎」雖在16強比賽中敗給了奪冠熱門球隊巴西，使卡達世界盃晉級之旅止步，但出身現代集團鄭氏家族的南韓足球協會主席鄭夢奎，卻透過足協宣布個人追加20億韓幣的額外獎金，慰勞代表隊選手們，使他們累積的總獎金高達115億韓幣（約新台幣2.8億元），成為本屆16強中獲得最高獎金的球隊。

根據南韓媒體的報導，南韓足球協會（KFA）於12日對外宣布，足球協會主席鄭夢奎將另行捐出20億韓幣（約新台幣4710萬元）的追加獎金，平均分配給代表南韓征戰的26名足球隊成員。南韓媒體還進一步分析，根據南韓足球協會5月份的統計，南韓足球隊在先前的會內賽、小組賽中已累積了不少的贏球獎金，每位球員預計將獲得2.1億至2.7億韓幣（約新台幣494萬至635萬元）的獎金，如今足協主席鄭夢奎平均每人額外追加的7000萬韓幣（約新台幣165萬元），球員們將有機會獲得最高3.4億韓幣（約新台幣800萬元）的獎金，相當驚人。南韓足球協會也非常有自信的表示「南韓代表隊將是世界盃16強中獲得最高獎金的隊伍」。

정몽규 축협 회장, 추가 포상금 20억 기부..."26명 균등하게 분배 예정" https://t.co/8Qgwun24m5 — 포스트헤드 (@nowgogowon) December 12, 2022

事實上，在上屆的俄羅斯世界盃足球賽中，南韓雖在小組賽中止步，但鄭夢奎在當時就曾掏出40億韓幣（約新台幣9407萬元），重金聘請國家隊新任總教練保羅班托（Paulo Bento），讓他們在本屆世界盃中大放異彩，於小組賽最後一戰中上演神奇逆轉秀，成功擊敗C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙隊晉級16強，最後才敗給了由內馬爾（Neymar）帶領的巴西隊。