建國塑膠股份有限公司董事長載正川表示，他有感院方長期守護中部地區軍民健康付出的心力，期望透過此次捐贈表達祝福外，也宣揚國軍台中總醫院永續傳承的仁醫精神及培育太平在地優秀青年的用心。（潘虹恩攝）

國軍台中總醫院13日上午舉辦畫冊捐贈典禮，由院長洪恭誠代表受贈並回贈感謝狀。（潘虹恩攝）

建國塑膠股份有限公司董事長載正川有感國軍台中總醫院長期守護台中，捐贈500本《看見國軍台中總醫院2》畫冊以表達祝福，並傳承國軍台中總醫院仁醫精神及培育太平在地優秀青年的用心，國軍台中總醫院13日上午舉辦畫冊捐贈典禮，由院長洪恭誠代表受贈並回贈感謝狀。

戴正川表示，他與國軍台中總醫院有4、50年的淵源，國軍台中總醫院對他和家人照顧很多。國軍台中總醫院就像太平、北屯的守護神般，在得知《看見國軍台中總醫院2》畫冊串連起803的過去、現在及未來，讓他有感院方長期守護中部地區軍民健康付出的心力，期望透過此次捐贈表達祝福外，也宣揚國軍台中總醫院永續傳承的仁醫精神及培育太平在地優秀青年的用心。

國軍台中總醫院13日上午舉辦《看見國軍台中總醫院2》畫冊捐贈典禮，由建國塑膠股份有限公司董事長戴正川捐贈500本畫冊，並由洪恭誠代表受領及回贈感謝狀。洪恭誠說，戴正川總是在背後默默的貢獻，不遺餘力的給予支持，無論是物資捐贈或善款挹注都沒少過，相當感謝。

洪恭誠表示，繼2019年出版《看見國軍台中總醫院》首冊後，今年再次邀請在地城市速寫畫家蔡語婕，以台中總院歷史痕跡及中清分院特色為主軸，分別完成分院75周年特寫及總院11、12月策展新創畫作等多幅速寫作品；此次收納於看見《國軍台中總醫院2》畫冊中的26幅畫作，讓富有歷史痕跡的特色建築得以永續保存。

洪恭誠說，希望藉由蔡語婕的畫作，傳遞屬於他們的信念，見證一起攜手走過的時光；未來國軍台中總醫院將持續秉持「同理、團隊、專業、創新」的核心價值，精進醫技水準與醫療服務，提供軍民病友更優質的服務，成為中部地區軍民可親可近、溫馨信賴的好鄰居。