在金屬中心牽線下，日本青森縣八戶工業大學來台參訪，同時與高雄科技大學洽談，三方在先進製造研究、建築工程及海事領域上交流，做計畫型研究及人才培育。三方於12月12日正式簽署合作備忘錄。

金屬工業研究發展中心為協助台灣企業持續成長轉型，長期與日本交流產業資訊技術及企業經驗，2017年日本東北地區青森縣在歷經東北大地震後，為振興當地經濟及強化製造產業，特組團來台參訪金屬中心，隨後即與中心規劃制定合作項目，雙方達成強化製造加工領域技術交流的共識。

至今，台日已透過研討會、商談媒合會、企業參訪等互動形式，並促成青森縣企業與中心做表面處理等技術研討。

金屬中心董事長林仁益13日表示，台灣與日本不僅是重要的經貿合作夥伴，二者更皆為國際產業供應鏈中不可或缺的一環。在面臨產業人才需求日增及製造技術有待突破的同時，如何化危機為轉機將是台日學研機構在接下來發展的重點。