34歲女星李霈瑜（大霈）過去演出電影《消失的情人節》走紅，也主持過不少節目，以《水下三十米》、《原來是匠紫》獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎。今年她和樂團推出正式專輯《說》，宣傳時透露過去到北歐留學時的苦哈哈經歷，由於當地物價太高，導致她連麥當勞都不敢買，拿了別桌剩下的薯條來吃，還因為沒帶水，得知北歐水龍頭的水可以喝，便到廁所接自來水喝，現在想起荒唐又好笑。

李霈瑜先前被拍到疑似有交往對象，遭拍和「遛狗男」私下舉止親密，對方幫她搬東西，她不否認和對方曖昧中，目前關係就是認識很久的朋友，因為聚會大家相約，在場還有其他人，至於是否會一起過情人節？她稱最近重心就是工作，沒有特別想過情人節的儀式感，自嘲：「連同性朋友的情人節快樂都沒有」。

當時李霈瑜為節目《換個爸媽過幾天》宣傳，節目重點是透過青少年交換家庭的經驗，找出每對親子關係衝突的解答，她笑稱自己學生時期表面很乖，但很會掌握時間去玩樂團、社團、談戀愛，最後都會依照家規按時回家吃飯，現在回想媽媽應該都知道，表示：「我真的覺得媽媽是個很厲害的生物，其實都知道！但她只是要不要說而已！」

據《ETtoday星光雲》報導，李霈瑜與Victor過去是高中同學、熱音社社員，2016年對方邀約要不要組團，愛唱歌的李霈瑜一口答應，最後取團名為「瘦瘦英雄」，兩人這回一起上節目《TALK一杯》宣傳作品，李霈瑜回憶當時到瑞典留學，空閒時間和朋友相約去挪威玩，沒想到到當地看到物價傻眼，進了麥當勞只能偷吃別桌客人走了、剩下的薯條，連自己都都覺得可笑，「當下我們是邊吃邊爆笑，笑到哭那種。」。