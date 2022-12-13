國民黨台北市議員徐巧芯昨公布親綠側翼粉專「只是堵藍」Line群組的截圖，沒想到成員看到訊息被公開氣得以低俗字眼辱罵，徐巧芯今受訪時表示，由於不知道側翼背後的真實身分，若沒有辦法掌握名字和地點，其實很難告成，因此她目前就不浪費司法資源提告，但有聽說最近會有些媒體去披露「只是堵藍」內部的組成人士，她會等媒體曝光後，再去提告，「我被罵不會少一塊肉，我掌握他們的身分後提告，他們會少很多的錢」。

徐巧芯說，不知道「只是堵藍」背後的真名，但最近會有媒體披露該粉專內部內容，「如果我知道他是誰，我就會去提告」，像是先前她都是在掌握真實身分的狀況下，才會提告側翼，也有好幾個都已經去做筆錄。

徐巧芯表示，她當下看到群組對話覺得很好笑，因為這些側翼粉專看起來有點大頭症，打過幾次勝仗後就覺得自己很了不起、很大尾，甚至可以控制民進黨的政治人物，「這是一件很好笑的事，所以拿出來跟大家分享」，沒想到分享後就被用「破麻」這種很難聽、罵女生的話來形容她，意思就是指她是臥底。

徐巧芯批，側翼這次完全沒有在演，一點水準都沒有，「我被罵不會少一塊肉，那他們如果要繼續罵我，我掌握他們的身分後提告，他們會少很多的錢」。