新北市新莊區今日上午發生墜樓意外，新知三路及新知八路口某處建築工地上午11時許，一名杜姓工人（47歲）不慎踩空從10樓墜落到1樓，當場失去呼吸心跳，緊急送往部立台北醫院急救，送醫後仍宣告不治，詳細意外原因仍待警方調查釐清。