新莊工地意外！47歲工人10樓失足墜落 送醫傷重不治 15:202022/12/13 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊工地意外！47歲工人10樓失足墜落，送醫命危中。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區今日上午發生墜樓意外，新知三路及新知八路口某處建築工地上午11時許，一名杜姓工人（47歲）不慎踩空從10樓墜落到1樓，當場失去呼吸心跳，緊急送往部立台北醫院急救，送醫後仍宣告不治，詳細意外原因仍待警方調查釐清。 奪命畫面曝光！五楊高架貨車急煞失控猛撞國光號 駕駛送醫不治 高雄愛河驚見男子陳屍河面 警封鎖現場鑑識 巧遇「新手駕駛」一看後照鏡竟是這樣！網驚：是殺手快逃 #新莊 #新北 #墜樓 #意外 #失足 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中3歲男童睡醒亂爬「墜9樓掉4樓陽台」 腦水腫搶救中 20:082022/12/12 社會 台中3歲男童爬窗「9樓墜4樓陽台」 搶救24小時仍不治 14:422022/12/13 社會 耶誕大餐訂了沒？新莊朵頤餐廳雙主食海陸饗宴開賣 13:422022/12/13 生活 新北青年局攜手大專院校青年團體 推動青年事務 11:122022/12/13 寶島 品觀點｜耶誕大餐訂了沒？ 朵頤天天「坐飛機」來的活龍蝦陪你聰明過節 14:442022/12/13 生活 推動三牡猴地區觀光 新北牡丹多功能廣場啟用 11:462022/12/13 生活 學習無死角 新北斥資2.4億310校布2G光纖網路 11:312022/12/12 寶島 在城市中當快樂自耕農 樂活農園明年1月4日開放報名 11:412022/12/12 生活 張善政借將新北 詹榮鋒接祕書長 謝國樑跨界攬才 邱佩琳任副市長 04:102022/12/13 政治要聞 客家冬藏醃漬趣 大獅兄親子劇展演逗熱鬧 13:512022/12/13 生活 楊謹華生日趴自爆私下模樣「超帥男警」意外成亮點真實身分曝光 14:032022/12/13 娛樂 新北攜手國教院研發 打造全國第一本國中生自主學習課堂指引 14:292022/12/12 生活 跨界聯名就是夯！台北時代寓所廣徵各路好漢站C位 11:152022/12/13 生活 蔣萬安借將新北財政局長李泰興 侯友宜：讓做事人才好好做事 11:072022/12/12 政治 前中科院長曝 美對我完成巡弋飛彈的研製頗感意外 15:022022/12/13 政治 安坑輕軌通車在即 新北捷運全新制服搶先曝光 時尚機能全面兼顧 2023年全面換裝 11:272022/12/13 生活 小玉AI換臉案 一審判賠最高100萬 04:102022/12/13 地方新聞 學習不再卡 新北310校設2G光纖網路 04:102022/12/13 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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