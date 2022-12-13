華碩(2357)推出全新TUF Gaming Radeon RX 7900 XT / RX 7900 XTX顯示卡，將透過更多串流處理器和更高頻寬的記憶體介面，提供傑出效能與絕佳電源功率，於高負載遊戲中呈現高幀率4K或更高解析度的視覺感官；此外，兩款顯示卡均以AMD RDNA 3架構為基礎，也是全球首款採用先進AMD小晶片堆疊設計的GPU，相較AMD RDNA 2，至多可提升每瓦效能達54%，並能以世界最快、每秒5.3TB的速度連結顯示卡與記憶體系統小晶片，同時此架構不僅擁有多達96個統一運算單元，還具備第二代AMD Infinity Cache技術，加上比前代架構高出2.7倍的AI效能及1.8倍光追效能，玩家無時無刻都能發揮極限潛能，大顯身手！

TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX的問世，將顯示卡效能再次推向嶄新境界，除了多達6144個串流處理器，針對想要大頻寬、充足VRAM容量的使用者，也可一次滿足24 GB GDDR6記憶體和384位元記憶體介面的嚴苛需求。

全新散熱設計，則使GPU能夠全速運行，其中，背板上的大型通風口，可提供更多氣流通過，增加22.8%整體散熱面積，搭配背板側邊開口，能讓熱源快速從散熱器鰭片排出；加大的軸向式風扇，較前代多出13.8%風量及8%風壓，冷卻與降噪效果絕佳，並可透過雙BIOS開關在最高效能、安靜模式間直覺切換，或以ASUS GPU Tweak III軟體手動調整，使用更隨心所欲。全新TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX，另配備一個HDMI 2.1連接埠，以及三個 DisplayPort 2.1連接埠，如此頂尖的連接選項，可讓使用者輕鬆坐享市面上最新電競螢幕的所有優勢。

而為提供運作所需功率，TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX亦使用三個8 pin電源連接埠，以成就強大的電源供應系統，包括：20,000小時額定電容器，以及一系列17+4相大電流功率級，再加上華碩獨家全自動製程技術，可提升產品可靠度及使用壽命。