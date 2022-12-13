美國聯準會2022年以激進升息方式壓抑通膨，使全球主要債市劇烈波動、遭受劇烈衝擊。所幸隨著升息步調出現放慢跡象，使債市迎來黎明曙光。中租投顧認為，債市再震盪幅度將有限，使中長期進場時點浮現，建議投資人可採定期定額分批進場布局。

債券向來被視為穩健的投資工具，為保守型投資人首選。然而，今年為應對40年來最嚴峻的通膨環境，美國聯準會祭出激進升息舉措，年初至今已升息15碼，速度為1980年來首見，使全球主要債市遭受嚴重打擊。

所幸，美國通膨開始有觸頂跡象，聯準會主席鮑爾暗示可能在未來2次會議評估放慢升息步伐，芝加哥商品交易所Fed Watch預估此波升息循環終點為5～5.25％，預計落在2023年5月，對債市帶來好消息，許多機構甚至開始高喊現在為千載難逢的逢低進場時點。

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，歷史經驗顯示，聯邦利率觸頂的前1～3個月，美債殖利率將達高峰，且目前債券殖利率已處於相對高點，即便升息末段仍可能推升殖利率再走揚，但震盪幅度也會有限，整體而言，中長期進場時點已經浮現。

雖因就業市場依然緊俏等因素，美國通膨不會快速回落，結束升息具體時間仍有變數、時程可能延宕，然債市轉多趨勢仍明確。統計過去36年，若於美國停止升息前後半年進場投資債券並持有1年，無論美國公債、美國投資等級公司債或全球非投資等級債均有不錯表現。

隨著債券投資甜蜜點到位，中租投顧提醒，進場布局債券基金並非僅能單筆投資，投資市場瞬息萬變，尤其遇到今年債市如此震盪，固定收益型基金的淨值也會受市場影響而劇烈波動，定期定額投資擁有平均成本優勢，能有效化波動為助力，不失為一時之選。

中租投顧建議，手中還有子彈的投資人，可選擇單筆或大額扣款定期定額方式分批進場，風險屬性較保守或資金有限的投資人，則可透過有紀律的定期定額扣款債券型基金，以降低波動的方式逐步建立核心資產部位。