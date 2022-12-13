台北體育館入口改造後的無障礙櫃台。（張芷瑜攝）

北市體育局於13日舉辦「台北體育館改造視覺形象示範發布記者會」，介紹改造後的台北體育館入口。（張芷瑜攝）

台北體育館建館28年，今年北市體育局與台灣設計研究院共同合作，以場館入口為改造第一步，並有望擴大到各樓層，體育局長李再立表示，這次改造以家為核心意象，大廳的櫃檯改造後也降低高度，友善輪椅族，未來盼將此處經驗，運用在周遭的台北體育園區。

台北體育館前身為台北羽球館，也俗稱紅館，於1994年改建為綜合體育館後，舉辦眾多國際級賽事，包括2009年台北聽奧、2017年台北世大運，未來還有2025年雙北世界壯年運動會。

體育局表示，本次以場館入口為改造起點，包含統一的形象視覺，並設計同心圓結構的無障礙櫃台，搭配3台螢幕及柱子上的數位面板，可播放場館形象動畫，以及現場賽事資訊，讓前來比賽的選手與民眾，走進場館就能一目瞭然，電梯間也搭配醒目標示牌及樓層平面圖，之後會擴展到1樓、4樓、7樓。

李再立表示，台北體育館今年1月到6月以來，舉辦超過400場比賽，使用頻繁，這次改造以家為核心，設計識別系統及空間規畫，像大廳的櫃檯改造後降低高度，友善輪椅族，未來盼利用此處的經驗，將周遭的台北體育園區一同改造。

設計團隊說明，除了新的識別系統，也設定新的slogan，這次的為「This is my house」，是籃球場上捍衛禁區的動作，也有場館捍衛主場的概念，紅色標誌上也有巧思，三個方形代表三個不同球場，三個同心圓則有團結跟家的印象，也像時光隧道，左右兩側則有聲波造型，象徵場邊加油吶喊聲。

設計團隊也說，除了視覺形象設計，還有空間整合系統，將改善場館指標，未來還會開發完整圖表系統，把需要的指引完整提供；一同參與改造開幕式的體育選手也說，改造後很不一樣，燈光帶來活力，轉換原本單調的藍色，讓大家覺得更溫馨。