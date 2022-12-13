台灣的交通亂象一直為人詬病，尤其是人行道空間經常被占用，一名網友表示，近日到南韓首爾出差，發現當地的人行道很寬敞，人行道寬度相當於二線車道，不僅設有導盲磚，也沒有任何障礙物，讓他十分驚訝，將其PO上網後，網友也感嘆地說，「好想贏韓國。」

原PO昨（12）日於PTT八卦版指出，第一次到南韓發現當地的人行道很寬敞，不論是雙線道或單線道，兩側都有人行道，最令他驚訝的是，人行道的寬度幾乎是二個車道寬，且南韓的人行道寬敞不見任何障礙物，地上也設有導盲磚，友善的設計讓他超級有感。

圖文曝光引發網友熱議，「所以我說好想贏韓國」、「韓國跟不上台灣」、「這種地方觀光才舒服」、「這在台灣的話，機車、汽車會停上人行道」、「順便說，韓國汽車轉彎會停下來禮讓行人」、「所以人家適合觀光啊」、「去首爾真的滿震撼的，又乾淨、路大條，光交通安全的意識就遠比台灣人高出好幾個層」。

但留言中也有其他人說，「韓國有的人行道雖寬，但也是一堆路邊攤」、「你去韓國首爾的鐘路區看看好嗎？」