民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今天稱喊票投國民黨、台灣變香港等語沒有意意義，但有網友翻出2019年貼文也是類似意思。吳怡農今表示，「大家可能誤會了吧，希望是誤會，希望不要是刻意扭曲」。
吳怡農下午出席北松山三民次分區後援會成立大會解釋，他在談的是面對這麼重大的國家安全威脅，不能夠一廂情願，要了解對方花了幾十年在建立一個透過武力制台的能力，我們的責任身為台灣人的責任不分黨派、年齡，就是在這個時候團結在一起，找出解決的方案。
吳怡農表示，台灣需要強化國防、建立國土防衛部隊，需要強化社區韌性，這些都是必須做的事，他也特地強調，在這個時候任何的口號、互相抹黑、攻擊，對於強化台灣的國家安全都沒有幫助，這是大家捲起袖子一起來面對問題的時候，這也是他為什麼再度投入立委選舉。
至於國土防衛隊性質與一般後備部隊差在哪，是否有薪資？吳怡農指出，國土防衛部隊須以募兵性質，需要透過實際的優質訓練、有用的任務來吸引大家參與，不分性別，國土防衛部隊每一個人，參訓時間每年差不多1個月，這也是效仿美國國民兵，參訓時的薪資也應當要有補貼，就像募兵制一樣。
吳怡農說，如果認同這個方向，做任何國家安全的規畫都是從戰略開始，才有方法、具體計畫，如果大家認同這個戰略、認同國土防衛部隊的建立，搭配正規部隊、韌性社會，對台灣安全有幫助，那我們理當要編列預算、要立法、修法。
至於性質與後備戰略部隊差在哪？吳怡農說，國土防衛部隊應該與陸海空軍獨立，因為國土防衛部隊是在社區、居住地執行任務，平時負責重大災害的搶救，戰時與警消同心協力維護社區安全、照顧受傷的人，甚至在居住地協助第一線正規部隊的作戰。
吳怡農表示，可以看到任務性質表示跟警消人員、災防人員需要有相當多合作、對口，這表示國土防衛部隊在他心中不應該隸屬國防部，內政部也一定要有其角色。
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