民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農（見圖）13日舉行政策發表記者會，並在會上提出建立國土防衛部隊等政見。（杜宜諳攝）

針對民進黨台北市立委補選參選人吳怡農迴避壯闊台灣聯盟有過半經費用於宣傳推廣的問題，國民黨13日由台北市議員當選人詹為元（見圖）在中央黨部舉行記者會，舉出吳怡農競選文宣多次出現「壯闊台灣」的宣傳小物，要求吳怡農證明沒有拿壯闊台灣的資源參選，確實回答問題，不要再閃躲迴避。（趙雙傑攝）

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農今天稱喊票投國民黨、台灣變香港等語沒有意意義，但有網友翻出2019年貼文也是類似意思。吳怡農今表示，「大家可能誤會了吧，希望是誤會，希望不要是刻意扭曲」。

吳怡農下午出席北松山三民次分區後援會成立大會解釋，他在談的是面對這麼重大的國家安全威脅，不能夠一廂情願，要了解對方花了幾十年在建立一個透過武力制台的能力，我們的責任身為台灣人的責任不分黨派、年齡，就是在這個時候團結在一起，找出解決的方案。

吳怡農表示，台灣需要強化國防、建立國土防衛部隊，需要強化社區韌性，這些都是必須做的事，他也特地強調，在這個時候任何的口號、互相抹黑、攻擊，對於強化台灣的國家安全都沒有幫助，這是大家捲起袖子一起來面對問題的時候，這也是他為什麼再度投入立委選舉。

至於國土防衛隊性質與一般後備部隊差在哪，是否有薪資？吳怡農指出，國土防衛部隊須以募兵性質，需要透過實際的優質訓練、有用的任務來吸引大家參與，不分性別，國土防衛部隊每一個人，參訓時間每年差不多1個月，這也是效仿美國國民兵，參訓時的薪資也應當要有補貼，就像募兵制一樣。

吳怡農說，如果認同這個方向，做任何國家安全的規畫都是從戰略開始，才有方法、具體計畫，如果大家認同這個戰略、認同國土防衛部隊的建立，搭配正規部隊、韌性社會，對台灣安全有幫助，那我們理當要編列預算、要立法、修法。

至於性質與後備戰略部隊差在哪？吳怡農說，國土防衛部隊應該與陸海空軍獨立，因為國土防衛部隊是在社區、居住地執行任務，平時負責重大災害的搶救，戰時與警消同心協力維護社區安全、照顧受傷的人，甚至在居住地協助第一線正規部隊的作戰。

吳怡農表示，可以看到任務性質表示跟警消人員、災防人員需要有相當多合作、對口，這表示國土防衛部隊在他心中不應該隸屬國防部，內政部也一定要有其角色。