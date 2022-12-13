港星薛芷倫曾在《倩女幽魂》裡飾演女鬼「小青」，嫵媚樣貌一度被認為「豔壓王祖賢」，嫁入豪門後，因擁有大筆財力，在外貌和打扮上追求極致，2009年卻因為罹患乳癌，化療時的副作用令長相變形，甚至被網友封為「蛇精女」，所幸她不畏流言蜚語、堅持做自己，終究成為香港上流社會的名媛，還獲得「社交皇后」的稱號，日前她在IG放上59歲的慶生照，凍齡美貌令人讚嘆不已。

薛芷倫1989年認識富豪前夫馬清偉3個月就嫁人，婚後她淡出演藝圈，生下2子1女，這段婚姻一共保持了14年，直到她39歲恢復自由身，之後她繼續享受出入社交派對的上流生活，未料，她在46歲那年收到乳癌診斷書，跟著進醫院化療且出現併發症，導致臉部變形、皮膚脫落，甚至全身多處肌肉潰爛，口腔及消化系統嚴重受損。

因此，當年癌細胞獲得控制後，外界開始盛傳她整形失敗，還有網友出言攻擊：「整成蛇精女」、「整形失敗範本」，甚至引來美國電視節目邀她聊整形，讓薛芷倫無奈喊自己是罹患罕見的「史蒂芬強生症候群」，才會導致容貌巨變。薛芷倫也淚喊兒女見到她有些恐慌，只好躲回房內不敢見兒女，一關就是好幾年，甚至最後已習慣孤單的生活。

近來薛芷倫才逐漸活躍在名媛圈，日前她在香港天機公關CEO鄭紹康幫忙慶祝下歡度59歲生日，並在Instagram放上慶生照，可見剪著齊瀏海的她，穿著粉嫩上衣搭配一條綠色長褲，腰間還掛了一個小包包，臉部肌膚狀況宛如女高中生，長相更精緻到宛若真人版芭比，一掃先前的整形疑雲，獲得不少好評。