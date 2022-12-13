頻道擁有130萬訂閱、創下全台快突破百萬訂閱創舉的初代YouTuber聖結石，近年隨著更新頻率降低、被質疑透過NFT投資割韭菜等爭議後，逐漸淡出螢光幕前，聲勢也大不如前，如今還被網友發現他的臉書貼文觸及率相當低，再次掀起討論。

百萬YouTuber聲量滑鐵盧 聖結石討論度大不如前？

聖結石位居《網路溫計》YouTuber口碑排行榜第169名，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察他近三個月來的網路聲量僅3,461筆，最近一次高峰落在九月推出新歌時，當時他透露新歌〈一碗麵兩人嚥〉的創作故事源自於和老婆聖嫂嘟嘟新婚時辛苦又甜蜜的日子，話題創造506筆聲量。不過相較2018年同期還有2萬多筆網路聲量，聖結石近期的討論度明顯下降不少。

貼文按讚數寥寥可數？網感嘆：昔日百萬網紅觸及也太慘

一名網友在Dcard的YouTuber版發布貼文，指出身為百萬YouTuber的聖結石，現在PO臉書貼文「4天28個讚，連我朋友隨便發廢文的讚數都比他高」，不禁感嘆「昔日的百萬網紅，這觸及也太慘了」。

文章曝光後也引發網友討論，「缺讚不缺錢」、「他都財富自由了，哪有差」、「沒料過氣很正常」、「他的粉絲都長大了，然後他的風格又改變了，本來的粉膩了，也招不到新粉，就這樣」。

不過也因為這篇貼文，讓聖結石再度受到網友關注，目前該篇臉書PO文已接近200人按讚，他本人也在留言區幽默回應「啊,謝謝大家來,但也沒關係啦~臉書的政策目前就是這樣,我得罪就是得罪了,無關乎對錯,我也跳巢(槽)去推特了XD」。

逃難跳槽到推特？聖結石親揭「被臉書封殺」原因

其實聖結石本人早在十月就曾經在推特透露，自己因為檢舉臉書上的色情、販賣毒品的廣告，並發文提醒大家要注意，結果被官方判定違反社群守則且申訴也沒有用，帳號因此受到限制，此後他轉戰到推特與粉絲互動，更自嘲「我是一個被Facebook封殺逃難過來的路人」。

另外，聖結石今（13）日上午再度於臉書發文，感謝網友和粉絲對他的關心，表示自己最近的生活就是慢跑、學英文、做交易、看劇以及忙著追世界盃足球賽等等，也分享「我近期有一項成就，就是我比以前過的開心健康，這是我認為我近期做的最好的事」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2018年9月14日至2022年12月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『聖結石』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。