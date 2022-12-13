許多觀光客來到台南除了會走訪知名景點，也會到夜市品嚐道地美食，「大大武花大武花」的口訣更是讓台灣人琅琅上口，《DailyView網路溫度計》「玩台南必唸『神秘咒語』！在地人曝神功能 網推爆：超好用」就曾介紹該口訣是台南人秒懂的一句話，但近日卻傳出大東夜市疑似因租約到期即將停止營業，對此台南市財政局長也出面回應。

台南人都知道「大大武花大武花」、「大尖武花尖武花」！

位於台南市東區林森路二段與崇善路口的大東夜市，知名度僅次於花園夜市，攤位販售傳統小吃、特色飲品、流行服飾及日常用品，還有遊戲攤位讓民眾來到這裡可以邊吃邊玩，營業時間為每週一、二、五，搭配台南夜市口訣「大大武花大武花」，就能牢記大東夜市、武聖夜市及花園夜市營業時間，此外「大尖武花尖武花」則是將每週二、五營業的小北夜市與大東夜市合併。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「大東夜市」探索概念，可以發現除了「大大武花大武花」榜上有名，包含花園夜市、武聖夜市都因台南夜市口訣被多次提及，大東夜市更是成為觀光客指名來台南必吃的銅板美食，也是台南東區美食聚集地。

大東夜市未來恐結束營業！台南市財政局長、市場處回應了

據《三立新聞網》報導，大東夜市是與農會承租，土地鄰近學區與住宅，但該土地一半為台南市政府所有，外界也傳出台南市府將分割、收回土地改為區政中心，大東夜市明（2023）年1月將面臨合約到期後結束營業的窘境。據知情人士透露，大東夜市未取得合法設置許可，加上又是政府機關用地，導致台南市府考慮回收該塊土地，但考量大東夜市是台南指標性夜市，未來租約到期若想繼續承租，恐怕得經過台南市政府點頭同意。

針對大東夜市用地問題，台南市財政局長說明，「要看市民的意見，尊重民眾」，台南市市場處則表示，大東夜市未取得合法設置許可，後來在2、3個月前大東夜市進行送件申請，但因資料缺漏退回補件，現階段尚未收到補件內容，若申請通過，也會將許可日期壓在租約最後一日，目前也尚未收到大東夜市結束營業消息，後續也會持續輔導大東夜市取得設置許可。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月13日至2022年12月12日。

資料來源

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大東夜市』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。