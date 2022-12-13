不想回家！

下班時間一到，上班族應該都歸心似箭，想把工作完成早點離開，但有一派人則是喜歡久待公司，本站曾報導，有網友為了省電，於是下班後在公司待到晚上10點才離開，引發熱烈討論，究竟除了工作太多做不完必須加班外，大家喜歡留在公司做什麼？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查10大網友不想回家的理由，一起來看你也有過嗎？

10、吃晚餐

有些公司會免費供應三餐或是有些人下班時間晚，會選擇直接在公司吃飽再回家。「之前的公司有提供三餐加宵夜，所以有其他同事的做法是這樣：早餐七點半到來蹭一波免費早餐，還可以多拿一個包子當點心，午餐吃好吃滿，帶個便當盒來裝給老婆/小孩隔天的便當，晚餐同理」、「大家只是因為在公司吃晚餐比較省，還能外帶，又有健身房，視聽室，還時常有電影賞析，才會看起來晚下班」。

9、吹冷氣省電

許多上班族在外租房，部分房東一度電要收5元，長期累積下來是一筆不小支出，公司有冰箱、微波爐、電鍋等小家電使用，夏天到了捨不得開自家冷氣，就會想留在公司久一點。「當時為了省電，會待到晚上10點才離開」、「我就留在公司吹冷氣、吃便當，用公司網路看影片與其他同事建立良好的關係」、「我寧願待在辦公室吹冷氣望窗外欸，尤其現在溫度要我下去買咖啡都快熱爆」、「我也都在公司充手機和行動電源」。

8、讀書準備考試

有些上班族會利用公餘之暇學習第二專長、考證照、讀書進修等，所以選在下班後同事幾乎都離開，留在安靜的辦公室溫書，還可以避開下班通勤的尖峰時刻節省時間，甚至有些老闆鼓勵這種行為。「以前在某本土銀行的分行任職，分行女經理下班後不想回家，常常辦讀書會，請（拉）同事一起參加&分享心得⋯還一週辦二次，我超不爽的」、「我老闆也希望他（同事）下班就留在事務所讀書，因為回家誘惑太多，在公司反而能專心」。

7、夫妻/室友感情不睦

如果與室友或家人感情出現狀況，想暫時避開見面及相處時間，公司是大家的躲藏之處。「待太久其他同事會覺得奇怪，而且明顯地，會這樣做的人多半是家裡沒溫暖或與另一半不合，才會一直待在公司」、「同事的老婆很恐怖，趨近精神家暴」、「住家裡和父母處不好」、「我主管就這樣，沒啥事老是留很晚，因為他跟老婆離婚了，總是喜歡下班前叫人去講話，你不想下班別人想啊= =」、「家裡有無理取鬧的長輩」。

6、睡覺補眠

有些工作量過大的上班族加班到凌晨，於是乾脆在公司直接過夜；或是值大夜班的人為避免睡過頭，也會到公司睡覺再接著起床工作。「因為隔天還有許多工作要做，所以我沒回家，直接留在辦公室睡覺」、「我之前沒地方去又沒錢就會待，免費冷氣又安靜乾淨，可以睡覺」、「公司是我家，睡覺齊參加」、「科技業大多都不會計較這種屑屑吧。我們這邊我直接睡辦公室省掉通勤跟房租也沒人吭一聲」。

5、追劇

追劇是不少人喜愛的休閒活動，尤其現在影音串流平台普及，台劇、韓劇、日劇應有盡有，有上班族就在下班後用公司大螢幕的電腦追劇配零食。「在主管眼中準時完成工作、 準時下班是工作太少的， 因為主管下班不回家， 要利用公司電腦追劇， 所以下屬準時下班是錯誤」、「回到辦公室看劇、演演戲看到差不多晚上10點半，裝滿一壺自來水回家喝，順便去零食櫃掃一些零食回家當宵夜」。

4、玩遊戲（桌遊、線上遊戲...）

娛樂活動例如打線上遊戲或是需要多人才能從事的麻將、桌遊、打牌等，上班族不想回家或是彼此想連絡感情，就會在老闆主管都下班離開後進行這些遊戲。「當時下班時間我們常待在公司不回家，因為同事常常把專案搞定後就開始打電動」、「我先生前一天才在公司打電動到半夜」、「廢物（同事）裝忙完通常都不會直接進公司，而是跑去接他女朋友下班，5點多一起回來公司繼續玩遊戲，6點要下班的時候，跑去買晚餐繼續在公司打遊戲」。

3、洗澡省水

公司多會提供飲水機，有的會附設淋浴間，方便加班的員工休息、洗澡，因此上班族為了方便或省水費，會在公司洗完澡再回家或從公司裝飲用水，但也有員工因此舉被公司提告。「員工每天在公司裝水回家喝，離職後老闆竟怒告他竊盜並求償2.5萬」、「我經歷過窮的時候也是每天拿寶特瓶上下班在公司的飲水機裝水」、「資源要善用，公司的健身房還有浴室，很方便的」、「洗澡不是常有的事情嗎？還有人洗澡完吃完員工餐刷牙，回家都可以直接睡了」。

2、聊天

聊天、講八卦是上班族聯繫情感、調劑苦悶的工作心情最常從事的一件事，因此許多人趁下班後，多數員工都離開，才開始大聊特聊。「我們還會三四個人聚在公司講八卦到10點才回家哈哈哈哈」、「我之前有個同事喜歡下班快到時拚命拉人講話（當時我的內心OS：我時間到了要回家！），下班後也會拖拖拉拉的」、「我目前獨居，因為孤單寂寞覺得冷所以常常待在公司跟喜歡的人聊天，也會待在公司看閒書，因為回家一個人獨處的話真的好容易亂想」。

1、逃避育兒

許多夫妻在生小孩後會明顯地少了大部分個人時間，回到家要打理小孩的起居還有處理繁瑣的家務，公司反而成了喘息、逃避的所在。「平日上下班送去保母家，都是我騎車接送，不管是小孩還是家事，會讓他（先生）覺得有壓力，最後變得不想回家」、「逃避顧小孩」、「加班可以裝認真讓老闆覺得有在做事、可以不用早回家顧小孩，還能讓老婆覺得自己很認真在工作賺錢」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月07日至2022年12月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『下班留公司』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統