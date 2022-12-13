台北市議員徐巧芯昨遭親綠側翼「只是堵藍」罵「破麻」，為此她到民進黨籍女權立委范雲臉書陳情，范雲雖聲援稱任何人都不應該使用「破麻」這種羞辱女性的字眼，攻擊者必須被譴責，但又提到徐之前曾使用「三字髒話」來羞辱政府官員，強調「這類言論都是破壞性別平等、破壞互相尊重的元兇」，徐巧芯聽聞後苦笑幾聲，表示這個就是「女權自助餐」的概念，也剛好讓大家看到范雲的雙重標準。

徐巧芯說，有人建議范雲是台灣女權第一把交椅，所以遇到被男性用言語羞辱的情況，才會向范雲陳情，否則范雲每次都會講說不知道，選擇性地忽略女性受到不公平的對待，而范雲一併譴責她說農委會主委陳吉仲「抄吉掰」，她批這就是「女權自助餐」，也讓大家看到范雲的雙重標準，她當時的意思是「抄襲的陳吉仲還在掰」，例如歌手蔡依林有一首歌叫有「消極掰」 有聽過范雲去譴責嗎？

徐巧芯強調，自己當時已經寫得非常清楚，范故意裝作中文不好、看不懂，她也是服了，「跟被男性直接罵破麻，是完全不同的事情」。

徐巧芯反問，徐巧芯指出，先前林秉樞傷害高嘉瑜的時候，范雲是怎麼回應？後來發生很多女權事件，范雲又是怎麼雙標的，看了再清楚不過，所以她覺得女權自助餐這幾個字就是送給范雲，只有針對藍營的時候大聲叫囂，然後把女權的那一套全部拿出來，面對綠營的性平問題，卻又摸摸鼻子假裝沒看到，不斷逃避，很遺憾有這樣子的女權立委。

徐巧芯嘆，范雲常常都說「我不知道」來回應，她才會直接到范雲臉書詢問，沒想到范雲假意聲援她，實際上是要罵她，「這是不是也是一種檢討被害者？」