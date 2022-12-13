520份禮物在歌聲中逐一接龍傳遞到遊覽車上，載到虎尾雲林家中心，再分送受扶助的兒童們。（周麗蘭攝）

環球科技大學幼兒園心願樹今年第17年點亮，為雲林家扶募集520份耶誕禮物，募集1個月任務完成，今年大多是女性團體認養奧援，今（13日）捐贈。一名8歲兒童寫下想要成人尿布，志工表示男孩的父親因車禍臥床，他想到爸爸的需要。

環球幼兒園心願樹活動每年在耶誕節前一個月舉行，讓家扶孩童許願想要的禮物，開放社會大眾認捐，幫孩子們實現耶誕禮物心願，17年來從未間斷，累計已募集2萬4000多份耶誕禮物。

今年有一名8歲小男孩親筆寫下想要成人尿布，他排行老大，下面還有弟弟、妹妹，尿布是要給爸爸穿的。原來他爸爸幾個月前車禍，嚴重受創而臥床，全靠媽媽照顧，所以他想要很多成人尿布。

孩子們的心願並不大，大多想要文具、運動用品，一名鐵道迷的國一生只想一張台灣鐵道車輛圖誌海報，他愛看各式各樣火車頭，想掛在牆上隨時欣賞。

這兩年來因新冠疫情影響經濟，導致愛心團體募款困難，今年心願樹活動幾乎靠女力支撐，包括世華大台中分會、台中市醫師夫人聯誼會、台大媽媽聯誼會、台中國際同濟會四海女分會、德風健康館。

520份禮物在歌聲中逐一接龍傳遞到遊覽車上，載到虎尾雲林家中心，再分送受扶助的兒童們。（周麗蘭攝）

環球科大幼兒園小朋友幫忙傳遞禮物到車上。（周麗蘭攝）

環球科大董事長許淑敏、校長沈健華等人13日代表捐贈禮物，雲林家扶中心主委陳燦勳代表接受，副縣長謝淑亞出席觀禮。520份禮物在歌聲中逐一接龍傳遞到遊覽車上，載到虎尾雲林家中心，再分送受扶助的兒童們。