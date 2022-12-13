近日台灣許多水產、食品、酒品及飲料陸續遭大陸禁止輸入，其中佳德糕餅稱補件內容涉及配方，因此決定放棄補件，引起各界議論紛紛。對此，行政院長蘇貞昌今（13）日出席第一屆社區營造獎頒獎典禮時表示，業者不會因為要賣東西，就任由他人予取予求，他深感佩服與肯定。

因金門高粱酒被大陸禁止輸入，加上小三通遲遲未開，立委陳玉珍等人日前組團前往大陸盼為雙方進行溝通，蘇貞昌昨日稱若輕率大開國門，對岸恐會來台搶藥，挨批不人道；他今日出席活動時再度回應指出，2020年疫情剛開始時，台灣禁止口罩出口，也被同樣的幾張嘴罵沒人道，但正是因為那樣的做法，才讓日後的台灣人有口罩可用，甚至還能有善的循環，送給需要的友邦、各國，為台灣帶來好評。

【LIVE直播】蘇貞昌是否會繼續留任？ 今出席社區營造獎頒獎典禮

對於佳德糕餅遭禁輸陸，直接發出聲明拒絕補件一事，蘇貞昌則說，業者不會因為要賣東西，就任由人予取予求，甚至喊出「始於台灣，深耕台灣」，令他相當佩服也深感肯定。他強調，政府除了會循國際管道申訴外，也會用政策幫助業者開拓市場，希望大家一起團結對外、支持業者。

最後，針對政院將在本周四討論政院版選罷法排黑條款，蘇貞昌認為，排除黑金槍毒參政是國人的共同期待，行政院會通過相關修法，希望可以獲得各界支持，並呼籲「有的政黨不要嘴上說一套，做卻是另外一套，希望就從各該整黨的議長、副議長提名開始，就排除有黑金槍毒背景的人，不要讓他們參選」。