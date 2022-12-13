根據統計，2023年越南股市成分企業每股盈餘(EPS)成長率仍有上看20%實力，優於中國、南韓、其他東協各國，加上利率不再走揚、貨幣走穩、原物料價格下滑、中國重啟開放等因素，將有利越南企業創造更好獲利，帶動股市回暖的利多信號。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據越南資產管理公司VinaCapital報告，過去10年，胡志明指數有8年上漲，2年下跌，今年市場的深度下跌帶來了投資機會。預估10年內，越南將躋身全球經濟增長最快的前五名國家。在疫情和美中貿易戰後，許多大型跨國公司將生產轉移至越南，未來幾年，越南將迎來巨大海外投資浪潮，成為推動股市上漲的基礎。

根據越南工業和貿易部公布資料，今年前11個月越南對外貿易總額約為6740億美元，貿易順差超過107億美元。其中，出口3422億美元，與去年同期相比增長13.4%，進口支出3315億美元，與去年同期相比增長10.1%。預計到12月中旬，越南對外貿易額將超過7000億美元，高於2021年全年創紀錄的6685億美元，今年在政策刺激下，經濟活動力仍然保持活耀。此外，根據IMF預估，越南2023年GDP可達6.2%，在亞洲國家中表現強勁，經濟成長力道不容小覷。