兩岸小三通遲遲不開，行政院長蘇貞昌昨稱大陸疫情嚴峻，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，導致防疫破口，遭國民黨批評沒人道。對此，蘇貞昌13日表示，過去禁止口罩出口時，也是被同樣幾張嘴罵，但政府有責任要守護台灣人的健康，而中國疫情不公開、不透明，從中國人搶藥，搶各種藥品，能知道什麼狀況正在發生，現已指派防疫指揮官王必勝到金門盤查醫療量能，以便做政策判斷。

蘇貞昌下午出席第一屆社區營造獎頒獎典禮前受訪表示，2020年疫情剛起、台灣口罩缺乏的時候，政府禁止口罩出口，也被同樣的那幾張嘴罵說沒人道，但幸好政府做得正確，才讓台灣人有口罩可以用，後來口罩還可以善意循環，送給需要的友邦各國，帶來很好的好評。

蘇貞昌說，台灣人的健康，政府有責任要守護，對於中國疫情不公開、不透明，且很顯著地，從中國人搶藥，搶各種藥品，就可以知道有什麼狀況在發生，「就如同2019年，我們是全世界最先登機檢疫的國家一樣，我們也要警覺在先。」

蘇貞昌表示，他也特別請中央流行疫情指揮官王必勝到金門盤查，到底有多少的醫療量能可以守護、撐得起到什麼程度，來做為政策的判斷，希望國人同胞都知道，健康是需要大家一起來守護的。