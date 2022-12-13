台中市府小內閣是否可能改組？台中市長盧秀燕說，及少數因個人因素調整，近日將宣布。(林欣儀攝)

九合一選舉結束，下屆縣市首長將於12月25日就職，新任縣市長近日陸續籌組小內閣，台中市長盧秀燕表示，確實有許多縣市、不分政黨來台中借將，台中市也樂於分享，但因台中市為直轄市、職等較高，一級首長調整意願不高，僅有少數因個人生涯規畫或健康因素可能調整，目前外縣市來請託者多為二、三線人才，正在進行磋商中。

針對外界認為台北市長當選人蔣萬安籌組小內閣很困難，盧秀燕說，就她所知的情況剛好與外界相反，台北市是台灣首善之都、人才濟濟，很多人希望進入北市府，蔣萬安遇到的困難跟她相似，都是人才太多了，不知道怎麼樣找出最適合的，但多數人是希望就地取材、適才適所。

台中市府小內閣是否異動？引發外界諸多揣測，盧秀燕強調，她這屆任期的施政成績受到肯定，顯示多數首長的表現都相當好，應該繼續重用，但有極少數的首長因自身健康、家庭或個人生涯規畫等，她也會尊重他們的個人意願，將會儘速調整並公布；台中市因為是中部地區最大的城市，也有許多中部的人才。

依照規定，台中市一級主管為13職等、副局處長為11職等，非直轄縣市一級主管依照常務官、政務官分別為11至12職等，據了解，目前外縣市來台中借將者包括有主祕、副局長或副處長等人選，範圍涵蓋10至12職等，另也有9職等有資格升遷者；但跨縣市人才交流必須等12月25日就職後才可調整，目前台中市府人事處尚未接獲商調函。

盧秀燕對此表示，這段時間各縣市都在籌組小內閣，只要是好的人才，為了台灣更好、共好，不管什麼顏色、政黨執政，都願意分享，目前確實有人來商界或拜託二、三線人才，但仍在磋商中，要尊重其他縣市的人事發布。