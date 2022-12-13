農委會評選農業推廣「金推獎」，南投縣農會獲縣級農會組表揚，草屯鎮農會和名間鄉農會獲基層農會組獎項；信義鄉農會劉家岑，榮獲傑出農業推廣楷模獎；南投縣不論是單位或個人都成績斐然，居中台灣之冠。

農委會為獎勵幸福農村推動執行成效，舉辦農業推廣金推獎，遴選出全國表現卓越的優良單位，以彰顯傑出農會與優秀工作者，對農業推廣的成果與貢獻，並建立模範標竿；今年農委會評選18家農會獲得金推獎，分別有3家縣級農會及15家基層農會，南投縣有3家農會獲獎。

南投縣長林明溱表示，南投是農業大縣，農村更是農業永續發展的基礎，農業推廣工作不只講求生產面的突破、更涵蓋完善農村生活與文化傳承、環境生態永續的使命，縣府全力輔導轄內農會跨域整合農事、家政、四健、高齡者4類相關資源，展現長期耕耘活化農村成效。

此次蟬聯金推獎佳績，是對縣府與農會跨部門合作，共同促進農村多元發展和參與的肯定，未來縣府將持續推動幸福農村理念，與縣民共同成長、進步，打造宜業宜居的南投。

農業處表示，縣府輔導轄內各級農會配合農委會政策，秉持幸福農村理念，整合農業相關資源，持續培育專業農民、重視人才養成，更加強青銀世代間，文化及農業知識記錄與傳承、向下扎根，扶植農村發展主要促進者及參與者具備多元能力；同時因應農業及多功能元素，運用農村女力對接長照政策，關懷在地高齡者健康老化，讓邁入人口高齡化的社會共好，與農村共榮。