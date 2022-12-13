「2025雙北世界壯年運動會組織委員會第四次委員會議」今在新北市政府6樓大禮堂舉辦，由主任委員新北市長侯友宜及台北市長柯文哲共同主持，2人會後受訪被問到外界認為2024藍白合無望，柯若參選會搶到侯的票？柯無奈表示：「現在才2022！」侯則笑回：「今天大家就盡量問柯市長」。

柯文哲說：「這種題目能不能拒絕回答！現在才2022，每天都問2024。」，以後我們後面掛個牌子拒絕打叉，拒絕回答；侯友宜說，今天多問柯市長，他以後跟柯市長站在一起的機會比較少，今天來新北這場地，大家就盡量問柯市長，他在旁邊多鼓掌就好。

媒體追問，2人下次合體會不會是總統、副總統搭配或是競爭對手？柯文哲說：「今天是沒有其他題目可以問嗎？我不曉得你們的態度，我是覺得很煩，至少讓我回台大醫院先休息一個月，再想下一步怎麼做？」

至於2024有沒有可能組成「在野大聯盟」？此外，新北許多人借將到基隆、台北、桃園，新北是否儼然成為藍營人才庫，外界解讀是放眼全國？柯文哲說：「民眾黨很小！」侯友宜表示，「我最重要的還是好好做代誌」，國家的人才國家用，只要能夠為人民多做事，人才本來就是交流的，柯市長也留了很多好人才，繼續努力為國家在做，新北市人才只要本人有意願大家也看得起他，就一起讓這塊土地會共好，沒有分哪個縣市執政。

侯友宜說，新北市能夠為國家人民串起共好，不管是哪個縣市都好，包括南部，如新北市人才剛好要返鄉，他願意為大家服務，大家又看得起他，就一起把事情做好。