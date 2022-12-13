婚後定居普吉島的岳庭，近日在高點綜合台《震震有詞》分享「天兵家人OMG！ 能平安長大真是前世有燒香」，談到某次小兒子Cookie腳背被蚊蟲咬傷，結果昏倒在廁所趕緊送醫，還被醫生診斷有敗血症、心肌炎、肺積水等病症的恐怖經歷。

岳庭說當時小兒子有點微燒、病懨懨，「看傷口紅紅黃黃爛爛的，我就幫他擦個藥，想著家裡有幫傭阿姨在，我就送大兒子參加party，中間的空檔我順道逛了百貨公司」，先生到家後發現兒子吐了還昏倒，就趕緊送醫、住院治療，此時的岳庭尚未意識到事態嚴重，還心繫著百貨公司打折還沒買完家人的用品。

Cookie送醫後竟又因為抗生素引起過敏反應，「兒子又吐又痛，還說呼吸不到空氣。」只見護士拿了兩根疑似胰島素的針直接往他大腿上扎，「兒子當下昏厥，心跳、血壓都拉不上來，醫院要我們馬上幫兒子轉到有葉克膜儀器的醫院。」看著身上插滿管子的兒子，當醫生說Cookie有敗血症、心肌炎、肺積水，岳庭的先生聽得不捨落淚。

岳庭更是不解原本是被蚊蟲咬傷，怎麼會變成生命有危險？輾轉轉院到曼谷的貴族醫院，「這家貴族醫院ICU一天要花費5、6萬，醫院還要我們先付50萬泰銖訂金。」岳庭跟先生分頭籌錢，「原本考慮用保險醫療專機回台治療，但當時疫情嚴重得要三天後才有班機返台，考量到孩子危在旦夕，決定留在曼谷治療。」她說幸好孩子命中帶貴人，剛好有家公立醫院願意收治孩子，便轉到公立醫院繼續治療，住院12天花費6萬，費用則比貴族醫院平民許多，慶幸的是Cookie接受治療後恢復得宜。

岳庭回想當一開始曼谷的醫生說：「孩子心臟不ok了，可能以後不能上學，現在都是先靠藥物支撐」，內心全是不捨，之後她求神拜佛問：「莫非我就要失去這孩子了？」神奇的是，神明給予指示表示有派虎爺去看，要岳庭放心，「我聽到神明說出孩子住院的綠色病服、頭髮很長等特徵，相信孩子會有貴人幫忙度過這難關。」

事發後至今約2年，岳庭慶幸孩子除了依舊偏瘦外已經完全恢復健康，而她跟先生則疑似有創傷症候群，她表示先生經常在起床後會擔心啜泣，但她也挺過這次難關，「只要孩子平安健康什麼事都沒關係了」，還提醒觀眾朋友不要輕忽小孩微燒症狀。