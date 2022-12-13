國家文藝獎得主吳興國10日晚間再度以經典作《蛻變》登上法國舞台，將台灣的藝術能量推介給法國觀眾。自疫情爆發以來，吳興國的劇團當代傳奇劇場已取消了11次國際邀約，此行是吳興國第8度赴法交流，目前他除了演出，也已在當地完成為期兩週的大師戲劇工作坊教學。

對於吳興國在當地演出的作品《蛻變》，陽光劇團導演亞里安．莫虛金（Ariane Mnouchkine）表示，感謝吳興國帶給西方亞洲劇埸的文化視角，「《蛻變》無疑地是非常令人感動的作品，成功地融合了東西方文化，豐富了劇場藝術層次，同時具備了神祕之美。」

此外，也有法國學者法蘭昆西（Franqoise QUILLET）研究吳興國作品多年，特別和吳興國分享剛出版的專書，也有幾位法國碩士生以研究當代傳奇劇場做為論文報告，爭相於演出結束後見上吳興國一面。

這趟演出，也有來自荷蘭的表演藝術節目製作人Robert van den Bos觀賞，並已並預定2024年邀請吳興國至布拉格、雅典、阿姆斯特丹等地巡演。