民進黨立委補選參選人吳怡農今天下午在民進黨議員許淑華陪同下，舉行北松山三民次分區後援會成立大會。（楊亞璇攝）

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農拋出松山機場遷移議題，遭質疑離島護送問題。吳怡農今天表示，要認真討論松機遷移時，就要有個共通的原則，不能犧牲到目前的服務品質，「有這共識的話，那方法到處都有」。

吳怡農今天下午在民進黨議員許淑華陪同下，舉行北松山三民次分區後援會成立大會。由於北松山偏藍，外界分析，想勝選必須拿下中山區。吳怡農回應，他現在有信心，在1月8日可以爭取到選民的支持，因為他知道選民期待的是更正向、乾淨的選舉，這是他這次選舉的承諾。

吳怡農說，希望明年1月8日不管你住在北松山還是中山，知道手上這張選票有多大的力量，告訴那些堅持抹黑、負面選舉、持續操作仇恨的候選人，台灣社會持續地在進步，民主制度也必須持續進步，希望1月8日大家可以一起出來，大聲地說出要的是正面、乾淨的選舉。

針對松機遷移一事，國民黨對手王鴻薇早上質疑吳怡農沒有顧及到相關國安問題， 吳怡農指出，到目前為止還沒聽到王對於國安層次的顧慮是什麼，希望她提出來、講具體一點，因為空洞的批評實在是沒有建設性。

吳怡農指出，他已經講過了，松指部主要任務是行政專機，他經過所有通盤的考量、考量各種因素，認為松山機場在2030年隨著桃園機場第三跑道的完成有條件移開了，這是他的主張。

吳怡農表示，他也提出具體5項主張及時間表，但自己到現在、到今天還沒聽到對手對於哪一項主張有不滿意的地方或不同意的地方，也希望她盡早提出。

至於遷移松機影響離島護送問題，恐耽誤就醫無法到台北醫院，台北的醫院沒直升機停機坪是否有具體解決方法？吳怡農認為，目前有很多醫院已經有直升機的停機坪，比如說亞東醫院、雙和醫院，但他知道目前傾向不使用這些醫院停機坪，因為醫院處在市中心。

吳怡農強調，現在要認真討論松機遷移時，就要有個共通的原則，那個原則跟共識就是松機遷移不能夠犧牲到目前的服務品質，「有這共識的話，那方法到處都有」，有8年時間做好好規畫，確保居民權益、離島居民權益、旅客權益不會受到傷害，他提出任何政見要符合最多人公共利益，這是最基本原則，不會讓任何人權益受影響。