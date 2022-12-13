甫高票連任的國民黨台北市議員徐巧芯12日喊出世代交替，表態若有機會將投入2024年台北市第7選區（信義南松山）立委選戰，該區現任黨籍立委費鴻泰說，要徐先多想想黨，為黨多做點事，對此徐巧芯無奈回應「我為黨想得很少嗎？」並表示自己從早上一路工作到凌晨2、3點，或許費認為她這樣還不夠，要從凌晨3點延長到凌晨5點，「希望這樣委員可以滿意」。

徐巧芯說，她這幾年來不管在社群媒體上跟側翼、民進黨作戰，接受著幾乎是民進黨全黨打一人的壓力，從來沒有喊過累，從來沒有喊過痛，始終奮勇作戰，而認識她的媒體都知道，她從早上一路工作到晚上，凌晨2、3點還在傳訊息，還在抓側翼、抓網軍，「這就是我個人為黨盡的力」。

徐巧芯語帶諷刺地說：「或許費委員認為我這樣做的還不夠，我一定會更盡力，或許從凌晨3點延長到凌晨5點，再犧牲一下我的睡眠時間，再未黨做一些努力，希望這樣委員可以滿意。」

至於費鴻泰稱應先處理現在的立委補選，徐巧芯馬上反問「不衝突吧？」她強調，自己一定會全力幫王鴻薇輔選，她是所有人裡面，第一個跳出來力挺王鴻薇，當時她甚至人在羅馬，為了要挺王鴻薇還設定凌晨的鬧鐘，把文章寫好、論述寫好，希望在第一時間可以表達自己對王的力挺，避免民進黨的人拿她們的關係見縫插針。

徐巧芯說，她甚至還為過去的事情道歉，就是希望和王鴻薇和解，可以幫王在選舉當中取得更大的勝利，也有地方人士告訴她，雖過去和王鴻薇有嫌隙，但徐巧芯都可以這樣子，那大家可以團結在一起，「我們一定也可以做得到」，這對國民黨、王鴻薇選舉都可以加分；她說，只要王鴻薇吩咐她的事情，她和整個辦公室都使命必達，不管是站路口、掃路口做任何事，只要能幫到王鴻薇，一定百分之百幫忙。

另外，徐巧芯也說，她非常感謝市議員鍾沛君和游淑慧的力挺，起初她也不知道報導篇幅這麼大，只是她秉持著有被問到就會回答，不想要很假掰，說出還要評估、還要想想等做作言語，「我這個人就是這樣，會就是會，不會就是不會，要就是要，不要就是不要」。她也強調，當然黨內有遊戲規則，她會按照遊戲規則去報名，不論結果如何，一定會跟國民黨團結在一起，為黨作戰，這個原則完全不會改變。