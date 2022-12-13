南島美術獎創作作品。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2年1度的南島國際美術獎將於12月17日在台東美術館大文創教室開幕暨頒獎典禮。台東縣政府文化處表示，今年除將「駐村型」美術獎改為「徵件型」，不僅打破媒材、參賽者族群及國籍限制外，更提高獎項，將首獎改為3名，鼓勵藝術家投入創作。

台東縣長饒慶鈴表示，南島國際美術獎自2011年開辦以來，至今已邁入第7屆，今年共有159件作品投件，共10位入選，相當難得的是，在疫情下仍有來自國際及台灣各地藝術創作者踴躍投件，讓賽事及展覽更具看頭。

文化處說明，今年入選10組藝術家有尹子潔、王宥婷、江凱群＆黃靖雅、阮原閩、吳耿禎、周代焌、林書楷、Apo 陳昭興＆王亭婷、森人—太魯閣藝駐計劃、廖昭豪等人，各個參賽經驗豐富，獲獎無數。

創作中展現台東在地特質及山海地景，探索議題多元，於環境、族群文化、生活記憶等進行多角度詮釋，從6月徵件開始經過激烈專業公正的初審、複審後，將於17日當天上午10點呈現成果。除了展覽外，開幕活動特別邀請我愛樂團演出，藉由音樂傳遞生命的意義將愛分享到各處，帶來豐富的感官體驗。