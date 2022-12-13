台北市忠孝西路禁行機車44年，即將解禁！台北市交工處表示，忠孝西路重慶北路至中山北路段，外側2車道將於12月14日23時起，開放機慢車於夜間23時至翌日6時通行，考量機車行車安全及動線交織等因素，忠孝西路往三重方向於重慶南北路口禁止機慢車兩段左轉，駕駛人如需往重慶南路請於館前路右轉改道。

交工處呼籲，機車騎士於開放時段行經台北車站旁，公園路到館前路時，直行機車請行駛於外側第2車道，以減少與右轉館前路之車輛交織衝突，在館前路口與中山南北路口機車須兩段左轉。

另忠孝西路往三重方向於重慶南北路口，機車容易與公車動線衝突，且地下道出口與通風井亦影響行車視線，基於行車安全考量，該路口禁止機車兩段左轉，往重慶南路之機車駕駛人請提前於館前路口右轉繞行。

交工處提醒，公車、大客車等大型車及小汽車駕駛朋友在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，尤以變換行向或車道、停靠與起步時請特別留意機車通行。