國道3號大甲交流道是進入大甲區主要道路，加上132線外環道車輛匯入，導致連接交流道往大甲方向甲后路壅塞不堪。建設局指出，市府斥資15億餘元辦理「溫寮溪旁聯絡道路新闢工程」，由大甲區經國路沿溫寮溪接至外埔區甲后路四段，紓解甲后路及甲東路車流，預計2025年完工通車，促進區域發展。

建設局指出，甲后路（市道132線）平時匯集主次幹線，車流量大、交通號誌也多，平常車水馬龍、假日更車滿為患；甲后路進大甲市區時需穿越鐵路地下道，也形成交通瓶頸，讓甲后路交通及車流量非常的壅塞。

建設局長陳大田說，市府斥資15億2110萬元，包括工程費11億6110萬元、用地費3億6000萬元，辦理「溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路新闢工程」，規畫由大甲區經國路沿溫寮溪接至外埔區甲后路四段，紓解甲后路及甲東路車流，預計2025年全線完工通車。

溫寮溪預計2025年全線完工通車後，將可有效舒緩往來大甲、外埔兩區的車流，提升行車安全並促進區域整體發展。(台中市政府提供)

建設局指出，「溫寮溪旁聯絡道路新闢工程」今年1月開工，全長2.75公里，路寬15公尺，自大甲區經國路串聯至外埔區國道三號下方，目前工程進度約32％，由大甲端及外埔端同步推展施作橋梁工程，預計明年1月完成橋梁下部結構，完工後可縮短至少30分鐘進入大甲市區的車程。

建設局長陳大田日前赴工地視察溫寮溪進度，期勉道路如期如質完工，紓解交通車流及促進區域發展。(台中市政府提供)

陳大田日前赴工地視察施工進度，期勉施工團隊繼續維持穩定超前外，亦針對品質及職業安全項目逐一提點，提醒務必落實執行生態友善措施，兼顧環境生態維護，要求道路如期如質完工；未來可有效紓解交通車流及促進甲安埔的區域發展。