台北市府今年7月19日舉行雙城論壇，由於北市議會僅決議95萬元開銷，其餘費用須由台北市長柯文哲自行解決，他的妻子陳佩琪也曾說自己的存摺隨時可拿走，未料卻被抓包，107萬支出費用已拿公帑核銷。對此，柯文哲今表示，藍綠議員應該更關心市議會駁回的警察局監視器案覆議案，讓台北市多浪費8600萬，且政策至少延續10年，他嗆聲「8.6億不去處理，處理那個107萬的」。
另外，柯文哲昨日參與市府秘書處餐會，曾在影片透露「下周要K兩個人」，媒體詢問對象是誰時，柯文哲則是兩手握拳，伸了一個大懶腰，笑而未答。
台北市府今年7月19日舉行雙城論壇，由於北市議會僅決議95萬元開銷，其餘費用須由台北市長柯文哲自行解決，他的妻子陳佩琪也曾說自己的存摺隨時可拿走，未料卻被抓包，107萬支出費用已拿公帑核銷。對此，柯文哲今表示，藍綠議員應該更關心市議會駁回的警察局監視器案覆議案，讓台北市多浪費8600萬，且政策至少延續10年，他嗆聲「8.6億不去處理，處理那個107萬的」。
另外，柯文哲昨日參與市府秘書處餐會，曾在影片透露「下周要K兩個人」，媒體詢問對象是誰時，柯文哲則是兩手握拳，伸了一個大懶腰，笑而未答。
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