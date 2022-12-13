民宅遭槍擊。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄林園一處民宅昨日凌晨發生槍擊事件，蒙面黑衣男囂張持槍發動3波槍擊，一共開了6槍，雖然犯案車輛及槍手和接應嫌犯都已找到，但讓警方頭疼的是，犯案用槍枝卻遲遲找不到，由於2嫌口風緊，甚至「黑龍轉桌」，一度稱槍枝被丟到海裡，帶著警方繞來繞去，直到下午，警方又再次帶著少年出門找槍，最後在林園港埔一處廢棄空屋中找到1把長槍和彈匣。

該棟民宅1樓鐵捲門留有4個彈孔、2樓窗戶則留有2個彈孔，地上6個彈殼，警方循線先在林園區工業二路堤防旁空地找到車，後續也在溪州二路逮到槍手16歲林姓未成年少年，以及接應的張姓男子。

但讓警方頭疼的是，就是犯案用槍枝遲遲未找到，涉案2嫌也不肯透露槍枝到底藏在哪，對於案情也說不知道、不知情，雖然林姓少年承認開槍，但對於槍是被丟棄，還是將槍繳給了誰，他始終口風很緊。警方今帶著他要找槍枝，他還一度聲稱犯案後槍被丟到海中，更帶著警方在海邊四處繞來繞去，不肯講真話。

直到下午，警方又再次帶著少年出門找槍，最後在林園港埔一處廢棄空屋中廢棄空屋中找到1把長槍和彈匣。但把槍與案情關聯以及詳細犯案動機，還有警方待了解。