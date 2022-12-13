謝承均演出青年沙鷗，自覺神韻跟當年知名角色「阿豹」有幾分神似。（禾力文創提供）

謝承均（左）後來成為幫派老大，跟甫出獄的李康生仍是患難兄弟。（禾力文創提供）

50歲台灣演員謝承均，主演新銳導演姜寧執導電影《山中森林》，化身黑幫老大「沙鷗」，說起謝承均過往深入人心的角色，絕對會提到2004年電視劇《鬥魚》的反派「阿豹」，時隔多年再扮江湖兄弟，他透露這次演出沙鷗，有跨距15年歲月的表演，年輕的沙鷗就像阿豹，可能還只是幫派堂主，如果阿豹混得好，就成為15年後的老大沙鷗。

謝承均表示，當年《鬥魚》紅遍兩岸，阿豹這個角色對他的影響頗久遠，一直到現在他去大陸拍戲，別人還是喊他阿豹，「當時《鬥魚》雖然在大陸是禁播，但越禁越多人看，過了18年大家都還記得。」笑說戲迷可以把《山中森林》沙鷗的戲份，當成阿豹多年後的故事來看，也算是彌補當年角色的遺憾。

謝承均除了有跟主角、金馬影帝李康生有兄弟情的詮釋，也跟「瓊瑤女神」陳德容有三角關係，謝承均說：「我跟陳德容出道時間差不多，但我先做幕後，我從以前也是看她的瓊瑤戲，一開始見面叫她德容姊，她說不准叫姊，因為其實我年紀比較大。」還形容對方始終自帶女神光環、自帶女主角氣場。

謝承均跟陳德容片中的關係複雜，前者是照顧者，後者仍心繫舊愛，更上演女搧男耳光的戲碼，謝承均回憶：「印象最深刻就是那場巴掌戲，我叫她打真的，拍了5、6次，都是真打，第一下打完她就有跟我說抱歉。」

另謝承均對這次演出的造型頗滿意，因為15年後的沙鷗已是大哥，為了打造沉穩感所以服裝造型、打扮都偏滄桑，「所以我完全沒化妝演出，我還蠻喜歡的，因為我不喜歡化妝。」謝承均月初才從泰國玩回台灣，11日又甫從越南返回台灣，12月底再計畫去日本家族旅遊，年末長假放完，過年期間他就將回歸《山中森林》跑宣傳，明年也開始全面上工拍戲。