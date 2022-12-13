民進黨在九合一大選慘敗，不少評論認為綠營側翼網軍是原因之一。而多次與側翼開戰的國民黨台北市議員徐巧芯，今（13）日在臉書公布了提告側翼的最新進度，笑稱「到時候應該會很熱鬧」，網友們也留言喊道「想看到他們踼到鐵板的表情」。

親綠側翼粉專「無良公關公司」上月9日在臉書PO出偽造的藍營「狗仔跟拍」企畫書，遭國民黨台北市議員徐巧芯等人提告，徐巧芯表示，律師已完成刑事告訴狀，累計提告107人，告訴人有5人（徐巧芯、國民黨主席朱立倫，藍委林奕華、洪孟楷、李德維），她也喊話，想參加的可以先+1準備報名，並附上「我要看到血流成河」、「可樂爆米花ready」的標籤。

從徐巧芯PO出的刑事告訴狀中，可看見告訴人是中國國民黨，法定代理人為黨主席朱立倫，告訴人則分別是林奕華、李德維、洪孟楷、徐巧芯4人；以「無良公關公司」等為名在臉書註冊之人，及任職「阿中競辦」姓名不詳之人則名列被告。

對此，許多網友紛紛留言，大讚「這樣就對了啦！讓他血流成河吧」、「加油」、「要通知記者去拍呦～讓他們原形畢露」、「蜜獾說到做到、迅速提告，讓1450側翼無所遁形，巧芯加油」、「告爛側翼們，看他們能囂張到何時」、「他們可以包遊覽車出庭~ 多包幾輛還有折扣」、「想看到他們踢到鐵板的表情」，媒體人黃揚明也留言揶揄道「差一個就變水滸傳（指108條好漢）」。

還有網友說，「這樣就對了啦！以其人之身，還治其人之道，因果循環，看誰以後還敢亂抹黑」、「支持巧芯清理戰場！ 期待血流成河！」、「不論是誰都應該為自己的言論行為負完全責任」。