英國護士將在本周發起罷工，衝擊已經人力吃緊的醫院，並對首相蘇納克(Rishi Sunak)造成更大的壓力。

與此同時，工人的罷工已經衝擊到鐵路運輸、郵政服務，機場也正步向癱瘓，年輕醫師、助產士、教師也正準備加入罷工行列，可能進一步阻塞已經陷入衰退的經濟。

工會團體正要求雙位數的加薪幅度，以追趕通膨上漲。英國10月的通膨路高達11.1%，為近41年新高。

至今為止，英國政府一直拒絕在薪資問題上讓步，而是希望透過收緊法律來阻止某些罷工，一場被稱為「不滿意的冬天」的罷工將沒有盡頭。工會預估，12月每天都會有罷工事件，將流失100萬個(個人)工作天，為自1989年以來罷工最嚴重的月份。

工會表示，加薪議題已經提上談判桌，有鑑於許多工人在過去十年幾乎都沒有加薪，許多要求加薪4%，仍然是不夠多的。而在許多案子中，也包括工作條件的改善。

「對於護士來說，工作越來越難，而且工資卻越來越低」。隨著罷工導致非緊急手術被取消，等待救護車的時間延長，民眾對政府的憤怒可能會迫使政府讓步。