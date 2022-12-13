新北市教育局每年補助學校健康中心經費，2019至2022年期間，挹注約625萬元改造11所學校健康中心、約1019萬元充實健康中心設備，以營造各校設備齊全、動線分明、便於照護傷病且溫馨的健康中心。教育局長張明文今至野柳國小關心具海洋風格的健康中心，並了解「校園通APP－寶貝i健康」的功能及強調傷病處理數位化的重要性。

教育局表示，野柳國小新設置健康中心接受教育局補助經費於今年暑假完工啟用，外部設計融合在地海洋主題，內部則以淺藍色為基地。新改造的「水藍奇石」海洋風健康中心內部空間像海底世界，簡單清爽，動線分明也更寬敞了。

野柳國小校長張錦霞表示，2002年初校舍改建，為便於處理學生傷病，擇鄰近學生教室的海景樓2樓的位置作為健康中心，今年中央及教育局到校會勘，發現健康中心僅有半間教室大，面積不足以設置儲藏空間，許多衛教教材、防疫物資、耗材設備等疊放在狹小的空間，導致動線不良，感謝教育局補助野柳國小大力改造健康中心，改善學生傷病照護環境。

野柳國小非常重視學生的健康安全及衛教素養，挑選學生擔任健康中心的小小護士協助護理師處理學生傷病；每個月搭配健康促進主題衛教宣導，利用巧思設計闖關體驗活動，邀請學生在下課時間到健康中心闖關。

吳秋慧護理師今利用新北教育局開發的「校園通APP－寶貝i健康」進行衛教宣導，校內小小護士帶領同學進行急救快問快答及CPR實作闖關，不僅提升學生對於急救的衛教認知，更豐富健康中心衛教學習新風貌。