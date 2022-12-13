臺企銀(2834)積極布局金融科技應用，致力創造流暢、安全數位金融的使用環境，續4月於行動銀行App首創推出「Wi-Fi安全偵測」功能後，宣布在網銀及行動銀行App進階推出「夜間鎖」、「跨境鎖」二大創新功能，加倍守護客戶帳戶安全，讓百萬客戶使用更安心。

臺企銀指出，帳戶盜竊事件通常有2項特點，一是易發生於難以第一時間察覺異狀的深夜就寢時段，二為非臺灣IP位置的跨境登入。臺企銀鎖定客戶使用痛點，採用最新科技的網安機制，導入微服務架構，以更安全、有效率且低延遲方式守護客戶的網路交易安全。

臺企銀率先國內同業推出「夜間鎖」、「跨境鎖」兩大創新服務，「夜間鎖」功能提供客戶可於夜間睡眠時段啟動上鎖設定，系統立即暫時停用網銀、行動銀行App的台、外幣轉出交易服務，若偵測到異常登入轉帳情形，系統將立即發送警示通知。

而「跨境鎖」則是提供客戶啟動上鎖設定後，系統會自動偵測資料庫，判斷網銀與行動銀行App登入與交易是否為台灣網路IP位址，若發現是境外IP登入，系統會直接阻擋台、外幣轉出交易服務，及時把關帳戶交易安全。

臺企銀持續深耕發展金融創新應用，運用科技賦能建構安全金融環境，聚焦行動平台應用、安控及AI等領域範疇，滿足客戶對「便捷」與「安全」金融服務的期許，今年已取得6項金融專利，累積專利數達34件。

臺企銀表示，未來將持續重視客戶需求，提供更優質創新且便捷安全的數位金融服務，盼成為客戶心中最佳網路服務銀行。