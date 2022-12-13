呂珍九（左）在片中詮釋韓流巨星，一幕跟洪慧芳的重逢感情戲更把對方逼哭。（圖／采昌提供）

風光入圍本屆金馬獎4項大獎，並代表新加坡角逐奧斯卡最佳國際影片的電影《花路阿朱媽》》，因應劇情需要劇組遠赴南韓拍攝，更必須找來許多南韓演員共同演出，首先就是在片中飾演導遊的演員，讓導演何書銘回憶：「選角時，希望找可以說中文的南韓演員，但真的很難，後來有人推薦姜亨錫。當時我只聽了他幾句中文台詞，就覺得非常好，馬上就決定是他了。」

不過何書銘當時看到姜亨錫，雖然被他的帥氣樣貌給震懾，但因為跟自己心中的導遊形象有落差，所以大膽要求他增重，這也讓從來沒有為戲增重經驗的姜亨錫喜出望外：「其實我當時的想法是『太棒了』，可以肆無忌憚地吃想吃的美食，還可以喝啤酒。毫無顧忌享受美食後，確實胖了一輪，足足重了5公斤。」

值得一提的是，《花路阿朱媽》也找來電視劇《德魯納酒店》男主角呂珍九，演出片中女主角最喜歡的韓劇男演員，只要有他出現的場面，都將讓觀眾驚喜連連。片中有一段兩人相逢擁抱的場面，洪慧芳感性透露：「拍攝當時，珍九真的是顫抖著身體演戲，讓我對他的真實感到非常驚訝，讓我就像母親見到兒子一樣的心情去演戲，演得淚流滿面。」

呂珍九也表示：「不同於我過去在南韓拍攝的連續劇或電影，這次可以用全新的樣貌和新的機會跟大家見面，我也帶著特別期待的心情盡全力拍攝，所以非常希望這部電影，可以成為更加親近我或南韓的作品，尤其本片兼具趣味和感動，請大家多多喜愛與支持。」