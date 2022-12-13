入冬首波寒流將在周末來襲，氣象局表示是近10年最早到的寒流，中部以北預估10度以下，民眾紛紛拿出暖氣、大衣禦寒，不過一名網友懊悔今年夏天換冷氣時聽了店家說暖氣很少開，為省錢放棄冷暖空調，結果今年寒流還沒來就好冷，超後悔沒裝，因此PO文勸世，引起討論。

一名網友今年夏天時在買冷氣與冷暖空調之中選擇了冷氣。(示意圖，達志提供)

這名網友昨天（12日）在PTT表示，就在幾個月前，今年夏天冷氣壞掉，買了一台日本知名品牌的變頻冷氣，但其實當時有考慮要裝冷暖空調、貴一萬元，店家卻說開暖氣機率很少，一年可能開兩三次，想省錢就沒裝，結果一失足成千古恨，「今天冷成這樣害我超後悔沒裝」，發文勸世「希望我的親身經歷能警醒世人，以後要換冷氣記得裝冷暖的，不然後悔終身」。

其他網友們看到後，紛紛留言「超實用好嗎？北部暖氣可以一路用到4、5月」、「寒流來還可以在室內穿吊嘎就是爽」、「南部也要裝，1年最少也會用到1個月，身體暖抵抗力才會好，而且穿一件衣服蓋輕薄涼被才舒服」、「冷氣一定裝冷暖，差沒多少錢」、「冷暖容易缺貨，當然騙你裝冷專」、「便宜的差3000元，天堂與地獄的距離」。

還有網友表示，冷氣跟冷暖差價2000至3000元，不過是一台電暖器的錢，但冷暖耗電量比電熱方式的電暖器省太多，就算是南部冷沒幾天，突然來個10幾度低溫還是一堆人需要電暖器。不過也有人反駁「電熱毯就很夠用了，不用一定要裝」、「台灣根本沒需求啊」、「南部還在吹電風扇」。