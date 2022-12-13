SCFI綜合運價指數受惠農曆年前拉貨旺季支撐，周跌幅僅3％、跌幅收斂，不過，金控旗下投顧機構指出，眾所期待的漲價一再遞延，動能疲弱，認為陽明（2609）評價上檔面臨壓力，將目標價下修至63元，保守看待後市。

截至12月9日，最新SCFI綜合運價指數周跌幅僅3％，從8月底以來的中高個位數收斂，主要美西、美東、歐洲線單周跌幅亦相較先前雙位數跌幅收斂。

根據投顧研究機構所做供應鏈調查，歐洲線運價漲價日期不斷延後，顯示需求仍有限，漲價動能並不強勁；而美洲線農曆年前則較難見到漲幅，整體歐美市場需求仍緩，僅是中國農曆年前的季節性拉貨。目前美西線運價已回落至低於2019年6％水準，而美東線、歐洲線仍較疫情前有3～4成漲幅，預期明年上半年在歐美需求依舊不佳下，研判農曆年後運價將再度下跌至明年第二季，美東、歐洲線運價將持續朝向疫情前水準靠攏。

法人指出，雖然陽明短期內不致虧損，淨值維持成長，但並不認為此時係進場好時機，主因終端需求仍疲弱，第二季亦為傳統淡季，明年上半年需求仍低迷、運價看跌，評價上檔面臨壓力，目標價由65元降至63元，相當於0.6倍股價淨值比的歷史低檔評價位置。