相愛容易相處難，要結婚更困難。一名男網友分享，他與交往8個月的女友快要結婚了，雙方家長約出來見面，本來一切都相安無事，直到女友的爺爺出場，先是擺臭臉把氣氛弄超僵，後來還嫌棄原PO爸媽在市場裡當中盤商，最後甚至放話說「要娶孫女就先踏過我的屍體！」引起網友討論。

一名男網友昨在臉書社團《靠北女友2.0》上發文分享，他跟女友交往8個多月，見過雙方父母10多次，很快就到了論及婚嫁的地步，最近雙方的長輩約好去餐廳討論一下婚事，本以為一切都會照計畫進行，沒想到女友的爺爺竟然也跟著出席這次的會面，使得全場氣氛超尷尬，因為女友的爺爺非常看不起原PO一家。

男網友表示，每次和女友的爸媽見面都相處得很融洽，但只要遇到爺爺一切都會糟糕透頂。當天女友的爺爺不斷擺臉色，讓雙方父母都超級尷尬，接著還用非常鄙夷的語氣攻擊原PO爸媽的職業和教育水準，一字一句極其難聽，讓他當場失控回嗆「飯可以多吃，話不必說這麼多！枉費你活這麼老，但卻連基本做人的尊重都沒有」。

男網友指出，當下整個餐廳亂成一團，而女友的爺爺還繼續嚷嚷著說「若是在以前的年代，你敢這樣跟我說話，早就被拉去槍斃。」讓他越聽越生氣，雖然女友的爺爺過去在軍中是中將，而爸媽也是軍公教，反觀他的父母只是市場裡面的生鮮中盤商而已，但他認為職業不分貴賤，即便對方是長輩也不該這樣羞辱人。

男網友坦言，女友的爺爺甚至揚言「要娶孫女就先踏過我的屍體！」種種狀況，動搖了他的心，雖然理智上清楚整件事情和女友沒關係，但女友和女友的爸媽也無法撼動爺爺的看法，讓他頓時陷入境退兩難的絕境，因為他很捨不得女友，但是有又不願意讓父母受委屈，因此只能再繼續觀察。

貼文引起網友討論，不少過來人大嘆，雖然捨不得女友，但若無法與對方的長輩和睦相處，那不如先考慮分手比較好，畢竟結婚不是2個人的事情，而是雙邊要妥善溝通、讓步和妥協。「上面的親屬很難搞，結了也不會有什麼好日子」「不用等了吧！先讓女方回去跟爺爺溝通啊！溝通不了就算了」、「過來人給你的建議，結婚不會可能只是兩個人的事情」。