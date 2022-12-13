「原子少年」瑋弟、比熊（陳又禎）、吉拿、鄺澤東、吳信翰、佳沁、筠婷等人，今（13日）化身「長者健康公益大使」出席紅心字會信義老人服務中心25週年慶，陪爺爺奶奶們一起跳健康扭扭舞；現職為職籃啦啦隊的比熊，前一天不甚在球場滑倒摔傷，原本是被勸在家休養，但想到要跟長輩跳舞，還是強忍疼痛出席。

眾藝人今日出席公益活動，陪老人家跳舞。（紅心字會提供）

比熊說，前一晚的賽事非常激烈，還延長比賽，最終終於獲得勝利，當下全場High翻天，「我舉著球隊的大旗跑步繞全場，不小心滑倒，頭撞到地上，現場球團的人及醫護有上前為我檢查，我也隨即到醫院做後續處理，有出現想吐、頭暈、全身痠痛等症狀，醫生替我打止暈針後也好多了」，她笑說平時常做公益，才因此好心有好報。

筠婷（左起）、瑋弟、吳信翰、比熊陳又禎、鄺澤東、佳沁、吉拿，化身紅心字會「長者健康公益大使」與長輩開心互動。（紅心字會提供）

談到跟長輩相處的經驗，吉拿說每次去練舞的時候，都會遇到一個賣花的爺爺，「我經過的時候都會跟他買一串玉蘭花放去練舞室；有一次剛好看到爺爺在過馬路，行動緩慢的他，都已經紅燈了，才走到3分之2，我就趕快站到外側擋車，然後一邊幫他推著賣花的車子，一邊舉手讓大家看到我們還在過馬路」，他緊張表示，很擔心萬一他沒有在的時候，老爺爺都要如何面對這樣的情況。瑋弟則透露以前國中時，都會去安養院照顧老人，除了幫忙搬尿布等重物，還會唱歌、演戲給老人家們看，也會在床旁跟老人家聊天講故事。